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Московским таксистам выписали 19 протоколов за нарушение противовирусных мер
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Московским таксистам выписали 19 протоколов за нарушение противовирусных мер

Татьяна Плотникова

Город

В период с 26 апреля по 3 мая в Москве прошли 82 проверки служб такси, при этом 17 из них выявили нарушения противовирусных мер. Об этом во вторник, 4 мая, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора.

Как уточняет ведомство, водители такси не использовали средства индивидуальной защиты, в машинах не было антисептиков, не проводилась дезинфекция салона после заказа, а в ряде случаев водители не проходили тестирование на коронавирусную инфекцию.

По результатам проведенных мероприятий в отношении всех перевозчиков такси, не обеспечивших выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, было составлено 19 протоколов об административном правонарушении.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте, а также соблюдения социальной дистанции при наличии такой возможности, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы рассказали, что за период с января по март 2021 года в столице выявили свыше 1,6 тысячи автомобилей без регистрации.

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