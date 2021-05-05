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Дочь Билла и Мелинды Гейтс прокомментировала развод родителей
Фото: instagram.com/jenniferkgates

Дочь Билла и Мелинды Гейтс прокомментировала развод родителей

Татьяна Плотникова

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Дженнифер Катарин Гейтс, одна из троих совместных детей сооснователя Microsoft Билла Гейтса и Мелинды Гейтс, прокомментировала решение своих родителей расторгнуть брак.

Как рассказала девушка в своем Instagram, она пытается разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи в сложившихся обстоятельствах.

Дженнифер Гейтс поблагодарила всех, кто оказывает ей и ее близким поддержку, а также за то, что ей оставили необходимое пространство для того, чтобы разобраться с собственными чувствами.

При этом дочь Билла и Мелинды Гейтс подчеркнула, что не намерена комментировать детали бракоразводного процесса.

Ранее Билл и Мелинда Гейтс сообщили, что не могут продолжать супружеские отношения. При этом они по-прежнему будут вместе работать в рамках благотворительного фонда.

Читайте также: Мелинда Гейтс заявила, что ей не нужны супружеские алименты после развода

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