Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве примут новый вид

Пешеходный переход / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

В Москве 41 диагональный пешеходный переход выполнят пунктирными линиями в 2021 году. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения.

Ранее пешеходные переходы отмечали на дорогах сплошной заливкой. Однако краска в большом количестве негативно влияет на сцепление дороги, из-за чего машины могут скользить.

Уточняется, что диагональные пешеходные переходы делают на проезжей части, когда зеленый свет для пешеходов загорается одновременно. Мера помогает экономить время и исключает задержку транспорта на светофорах.

Новую разметку для пешеходных переходов введут на таких перекрестках, как Сокольнический переулок — Маленковская улица, улица Барклая — Большая Филевская улица, Кастанаевская улица —улица Пивченкова, улица Герасима Курина — Тарутинская улица, Шмитовский проезд — улица Ермакова Роща, Краснодарская улица — Краснодонская улица, Южнобутовская улица — Бунинская аллея, а также на других территориях.

С полным списком участков можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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