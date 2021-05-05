Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве примут новый вид
В Москве 41 диагональный пешеходный переход выполнят пунктирными линиями в 2021 году. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения.
Ранее пешеходные переходы отмечали на дорогах сплошной заливкой. Однако краска в большом количестве негативно влияет на сцепление дороги, из-за чего машины могут скользить.
Уточняется, что диагональные пешеходные переходы делают на проезжей части, когда зеленый свет для пешеходов загорается одновременно. Мера помогает экономить время и исключает задержку транспорта на светофорах.
Новую разметку для пешеходных переходов введут на таких перекрестках, как Сокольнический переулок — Маленковская улица, улица Барклая — Большая Филевская улица, Кастанаевская улица —улица Пивченкова, улица Герасима Курина — Тарутинская улица, Шмитовский проезд — улица Ермакова Роща, Краснодарская улица — Краснодонская улица, Южнобутовская улица — Бунинская аллея, а также на других территориях.
С полным списком участков можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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