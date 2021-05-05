Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве примут новый вид
Пешеходный переход / Фото: Анна Быкова

Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве примут новый вид

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

В Москве 41 диагональный пешеходный переход выполнят пунктирными линиями в 2021 году. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения.

Ранее пешеходные переходы отмечали на дорогах сплошной заливкой. Однако краска в большом количестве негативно влияет на сцепление дороги, из-за чего машины могут скользить.

Уточняется, что диагональные пешеходные переходы делают на проезжей части, когда зеленый свет для пешеходов загорается одновременно. Мера помогает экономить время и исключает задержку транспорта на светофорах.

Новую разметку для пешеходных переходов введут на таких перекрестках, как Сокольнический переулок — Маленковская улица, улица Барклая — Большая Филевская улица, Кастанаевская улица —улица Пивченкова, улица Герасима Курина — Тарутинская улица, Шмитовский проезд — улица Ермакова Роща, Краснодарская улица — Краснодонская улица, Южнобутовская улица — Бунинская аллея, а также на других территориях.

С полным списком участков можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Усадьбу XVIII века на Большой Ордынке отреставрируют

дорогапереходыводители и пешеходы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте