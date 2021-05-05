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Экскурсии на советском мотоцикле запустили в подмосковной Коломне
Фото: instagram/kharlamova_elena_mo

Экскурсии на советском мотоцикле запустили в подмосковной Коломне

Елена Фролова

Общество

Новую экскурсионную программу «Коломенский конструктивизм» запустили в подмосковном музее-резиденции «Арткоммуналка». Здесь стали проводить экскурсии на советском мотоцикле. Об этом сообщила глава Министерства культуры Московской области Елена Харламова.

Желающие могут прокатиться на мотоцикле марки «ИЖ Юпитер-3», померить шлемы 1960-х годов, попить краснодарский чай из термоса, послушать, как звучит магнитофон «ИЖ-303», познакомиться с музыкой, посвященной Коломне, и сделать памятный снимок на фотоаппарат «Смена».

Министр стала первым пассажиром данного мотоцикла, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Маршрут проходит по местам, где сохранились архитектурные здания в стиле конструктивизма, — написала Елена Харламова в социальной сети Instagram.

По ее словам, в 20-30-е годы прошлого века в Коломне было построено полтора десятка таких объектов.

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