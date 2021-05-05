Видео с испуганным котом рассмешило Сеть и набрало более двух миллионов просмотров

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Видеоролик с котом, которого напугал мойщик окон, стало вирусным и набрало более двух миллионов просмотров. На кадрах видно, что домашний питомец сидит на подоконнике и настороженно смотрит на мужчину, который моет окна.

Тот выпускает струю воды из шланга, а в этот момент испуганный кот резко отскакивает на жалюзи и падет. В названии ролика сообщается, что это считается «развлечением на работе».

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

Мнения пользователей относительно видео разделились. Одни посчитали его забавным и смешным, другие возмутились и испугались за животное:

«Котопультирование», «И где смешно? Напугал кота — ух, молодец прям», «Бедный кот! Вообще не смешно!», «Сидел на солнышке, грелся, дремал... Обломали кайф коту», «Судя по состоянию жалюзи, кот часто туда ныряет».

Видео опубликовано в Telegram-канале «Ptencoff_tg».

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