Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Видео с испуганным котом рассмешило Сеть и набрало более двух миллионов просмотров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Видео с испуганным котом рассмешило Сеть и набрало более двух миллионов просмотров

Виктория Федотова

Животные

Видеоролик с котом, которого напугал мойщик окон, стало вирусным и набрало более двух миллионов просмотров. На кадрах видно, что домашний питомец сидит на подоконнике и настороженно смотрит на мужчину, который моет окна.

Тот выпускает струю воды из шланга, а в этот момент испуганный кот резко отскакивает на жалюзи и падет. В названии ролика сообщается, что это считается «развлечением на работе».

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

Мнения пользователей относительно видео разделились. Одни посчитали его забавным и смешным, другие возмутились и испугались за животное:

«Котопультирование», «И где смешно? Напугал кота — ух, молодец прям», «Бедный кот! Вообще не смешно!», «Сидел на солнышке, грелся, дремал... Обломали кайф коту», «Судя по состоянию жалюзи, кот часто туда ныряет».

Видео опубликовано в Telegram-канале «Ptencoff_tg».

Читайте также: Видео «плачущей» кошки после ухода хозяйки набрало три миллиона просмотров

юморсоцсетивидео
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Все мнения
О проекте