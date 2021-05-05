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Выпущены коллекционные конверты с городами воинской славы Подмосковья
Фото: pixabay.com

Выпущены коллекционные конверты с городами воинской славы Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Коллекционные маркировочные конверты в честь городов воинской славы Московской области выпустила «Почта России». Всего было опубликовано 30 тысяч экземпляров. На них изображены Можайск, Наро-Фоминск, Волоколамск и Дмитров.

На почтовом конверте изображена карта с четырьмя городами, ставшими щитом Москвы в начале Великой Отечественной войны. Специально для новых конвертов было изготовлено четыре штемпеля гашения с переводной датой. На каждом из них нарисован населенный пункт, обладающий званием «Город воинской славы».

Погасить маркированный конверт в Наро-Фоминске можно в отделении, расположенном по адресу проспект Маршала Жукова, дом 11. В Можайске это делают в отделении 143200. А вот в Дмитрове конверт можно погасить в отделении 141800, в Волоколамске — 143600, отмечает РИАМО.

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