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Законопроект о запрете отождествления ролей СССР и Германии в войне внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о запрете отождествления ролей СССР и Германии в войне внесли в Госдуму

Илья Ашуров

Внутренняя политика

В Государственную думу РФ был внесен проект о запрете уравнивания действий СССР и Германии во Второй мировой войне. Об этом стало известно в среду, 5 мая.

Законопроект подготовили глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, вице-спикер нижней палаты Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Изменения хотят внести в закон об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Нововведение запретит всякое отождествление действий руководства СССР с действиями лидеров нацистской Германии и стран оси Берлин — Рим.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают наказывать за отрицание «гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», а также за ревизионизм в вопросе вклада России в победу над нацизмом, сообщает РИА Новости.

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