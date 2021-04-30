Музей Победы предложил москвичам рассказать о героях своей семьи

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы пригласил жителей Москвы принять участие в историческом проекте «Лица Победы» и рассказать о героях своей семьи.

Проект дает возможность увековечить память о вкладе своих родственников в победу в Великой Отечественной войне, рассказав о тех, кто воевал на фронте и кто трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в подполье, сопротивлялся оккупантам.

Все материалы поступят на вечное хранение в Музей Победы. Увидеть их можно будет не только в мультимедийной музейной экспозиции «Лица Победы», но и на портале лицапобеды.рф.

Кроме того, те, кто передадут свои семейные истории до 6 мая, смогут уже в День Победы увидеть их в музее или найти на сайте, чтобы показать своим детям, родителям, друзьям и знакомым истории предков, внесших вклад в разгром нацизма.

Передать фотографии и биографии героев своей семьи можно через сайт проекта или в Музее Победы.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы откроется выставка о фронтовых кассирах.

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