Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Крылья советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ
Фото: twitter.com / ФК «Крылья Советов» (Самара)

«Крылья советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ

Илья Ашуров

Спорт

Самарский футбольный клуб «Крылья советов», а также еще пять ФК не получили лицензию Российского футбольного союза (РФС), позволяющую выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе РФС.

— «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ, — цитирует текст сообщения РИА Новости.

Уточняется, что апелляции клубов могут быть рассмотрены на заседании 12 мая.

«Крылья советов» досрочно обеспечили себе победу в ФНЛ. Это дает им право выхода в РПЛ напрямую, минуя стыковые матчи. «Оренбург» на данный момент идет на второй строчке и тоже имеет шансы попасть в высший дивизион напрямую. В свою очередь «Торпедо», «Нефтехимик», «Алания» и «Балтика» находятся в зоне стыковых матчей.

Читайте также: «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

РПЛ«Крылья Советов»лицензия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Все мнения
О проекте