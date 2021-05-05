«Крылья советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ

Фото: twitter.com / ФК «Крылья Советов» (Самара)

Самарский футбольный клуб «Крылья советов», а также еще пять ФК не получили лицензию Российского футбольного союза (РФС), позволяющую выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе РФС.

— «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ, — цитирует текст сообщения РИА Новости.

Уточняется, что апелляции клубов могут быть рассмотрены на заседании 12 мая.

«Крылья советов» досрочно обеспечили себе победу в ФНЛ. Это дает им право выхода в РПЛ напрямую, минуя стыковые матчи. «Оренбург» на данный момент идет на второй строчке и тоже имеет шансы попасть в высший дивизион напрямую. В свою очередь «Торпедо», «Нефтехимик», «Алания» и «Балтика» находятся в зоне стыковых матчей.

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