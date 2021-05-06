Патриарх Кирилл совершит литургию в храме Христа Спасителя

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, совершит Божественную литургию в столичном храме Христа Спасителя.

В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, праздник Иверской иконы Божией Матери и в преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Как сообщили в патриаршей пресс-службе, богослужение начнется в 10:00, сообщает РИА Новости.

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