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«Вторая жизнь»: можно ли выбрасывать освященные куличи и яйца
Фото: pixabay.com

«Вторая жизнь»: можно ли выбрасывать освященные куличи и яйца

Рафаэль Залян

Общество

Пасхальные продукты, которые остаются после праздничных торжеств, выбрасывать нельзя. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказал священник Денис Батарчук.

Он напомнил, что куличи и яйца после освящения в храмах «не становятся святыми»:

— Обрядом освящения прихожане получают благословение на употребление пищи после Великого поста. И, конечно, все освященные продукты не становятся от этого святыми. Утилизировать можно совсем непригодные для употребления продукты. Речь идет о несъедобных фрагментах, например, о яичной скорлупе.

Что касается лишней продукции, ею священник рекомендует поделиться с близким, бездомным или домашними животными. Продукты, которые полностью испортились и не могут быть съедены, лучше всего закопать в землю, желательно там, где малолюдно.

Из зачерствевших куличей, по словам священника, можно приготовить «другие десерты и хлебобулочные изделия»:

— В интернете много рецептов по изготовлению различных яств из пасхальных куличей, чем можно и воспользоваться, дав продукции вторую жизнь.

В то же время Батарчук рекомендует перед праздником четко рассчитать, какое количество продуктов получится, чтобы сэкономить и не позволить пище испортиться.

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священникПасхакулич
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