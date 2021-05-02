Кулич за 10 миллионов. Зачем москвич решил продать семейную реликвию

Фото: Из личного архива Вячеслава

Москвич выставил на продажу кулич за 10 миллионов рублей. Такую цену владелец пасхальной выпечки объяснил ее «необычной историей». Кулич, по словам продавца, испекли 20 лет назад к новому тысячелетию и освятили в старинном православном храме. Несмотря на возраст, выпечка сохранила первозданный вид и аромат ванили. Объявление москвич разместил в интернете. В комментариях уже появились деловые предложения. Некоторые пользователи, правда, упрекнули владельца раритета в попытке нажиться на празднике. Впрочем, сам москвич обещает часть вырученной суммы потратить на благотворительность.

Автора объявления зовут Вячеслав. Мужчина рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что его бабушка любила печь куличи и раздавать близким. Одна из пасхальных выпечек после освящения случайно сохранилась, поделился москвич:

— Бабуля поставила кулич в буфет и забыла про него. Когда обнаружили, выяснилось, что он не испортился, а немного подсох. Решили, что сохраним его как семейную реликвию. И потом каждый год этот кулич с другими праздничными продуктами освящали и ставили на место. В общем-то он ничем не отличается от остальных куличей, и у него вполне стандартная рецептура.

По словам собеседника «ВМ», после публикации объявления пользователи Сети засыпали его предложениями и идеями:

— Интерес у людей большой. Были те, с кем обговаривали предложение: кто-то предлагал взамен машину или даже квартиру. Некоторые обещали вместо денег за кулич вскопать огород на даче. Мы рассматриваем разные варианты, но, конечно, остановим свой выбор на самом интересном. А тех, кто пишет не совсем, мягко говоря, приятные комментарии, не так много. И мы относимся к ним тоже с уважением. Просто отвечаем шуткой.

Что же касается суммы, которую просит владелец необычной реликвии, она была обговорена с членами семьи:

— Конечно, мы будем рады, если найдется покупатель за предложенную сумму, но цена договорная. На данный момент — это самый дорогой кулич в мире, — отметил мужчина.

В планах у Вячеслава открыть Тикток-канал для кулича. Деньги же, полученные от продажи бабушкиной пасхальной выпечки, он собирается потратить на благотворительность и на свою семью.

Кстати, кулич, по словам москвича, является его ровесником.

«Не торгует благодатью»

Назвать действия владельца 20-летнего кулича соответствующими поведению праведного христианина вряд ли можно, но и церковные каноны он никакие при этом не нарушает, считает священнослужитель Денис Батарчук:

— Конечно, обвинить продавца в аморальности можно. Но формально он никаких церковных канонов не нарушил. Он же не торгует благодатью. Вряд ли его поступок является чем-то кощунственным.

Батарчук заметил, что «сама церковь не гнушается заниматься коммерцией»:

— Сколько бы нам ни говорили, что это пожертвование, на всех товарах четко стоит ценник. Церковь не гнушается заниматься бизнесом, поэтому я не вижу причин, по которым обычный человек не мог бы выставить на продажу кулич. Тем более, он это делает без желания кого-либо оскорбить. Да, он руководствуется соображением наживы, но делает это вполне в рамках законодательства и морально-этических норм.

Священник не исключил, что владелец кулича мог также просто разыграть граждан, создав праздничное настроение.

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