Кулич за 10 миллионов. Зачем москвич решил продать семейную реликвию
Москвич выставил на продажу кулич за 10 миллионов рублей. Такую цену владелец пасхальной выпечки объяснил ее «необычной историей». Кулич, по словам продавца, испекли 20 лет назад к новому тысячелетию и освятили в старинном православном храме. Несмотря на возраст, выпечка сохранила первозданный вид и аромат ванили. Объявление москвич разместил в интернете. В комментариях уже появились деловые предложения. Некоторые пользователи, правда, упрекнули владельца раритета в попытке нажиться на празднике. Впрочем, сам москвич обещает часть вырученной суммы потратить на благотворительность.
Автора объявления зовут Вячеслав. Мужчина рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что его бабушка любила печь куличи и раздавать близким. Одна из пасхальных выпечек после освящения случайно сохранилась, поделился москвич:
— Бабуля поставила кулич в буфет и забыла про него. Когда обнаружили, выяснилось, что он не испортился, а немного подсох. Решили, что сохраним его как семейную реликвию. И потом каждый год этот кулич с другими праздничными продуктами освящали и ставили на место. В общем-то он ничем не отличается от остальных куличей, и у него вполне стандартная рецептура.
По словам собеседника «ВМ», после публикации объявления пользователи Сети засыпали его предложениями и идеями:
— Интерес у людей большой. Были те, с кем обговаривали предложение: кто-то предлагал взамен машину или даже квартиру. Некоторые обещали вместо денег за кулич вскопать огород на даче. Мы рассматриваем разные варианты, но, конечно, остановим свой выбор на самом интересном. А тех, кто пишет не совсем, мягко говоря, приятные комментарии, не так много. И мы относимся к ним тоже с уважением. Просто отвечаем шуткой.
Что же касается суммы, которую просит владелец необычной реликвии, она была обговорена с членами семьи:
— Конечно, мы будем рады, если найдется покупатель за предложенную сумму, но цена договорная. На данный момент — это самый дорогой кулич в мире, — отметил мужчина.
В планах у Вячеслава открыть Тикток-канал для кулича. Деньги же, полученные от продажи бабушкиной пасхальной выпечки, он собирается потратить на благотворительность и на свою семью.
Кстати, кулич, по словам москвича, является его ровесником.
«Не торгует благодатью»
Назвать действия владельца 20-летнего кулича соответствующими поведению праведного христианина вряд ли можно, но и церковные каноны он никакие при этом не нарушает, считает священнослужитель Денис Батарчук:
— Конечно, обвинить продавца в аморальности можно. Но формально он никаких церковных канонов не нарушил. Он же не торгует благодатью. Вряд ли его поступок является чем-то кощунственным.
Батарчук заметил, что «сама церковь не гнушается заниматься коммерцией»:
— Сколько бы нам ни говорили, что это пожертвование, на всех товарах четко стоит ценник. Церковь не гнушается заниматься бизнесом, поэтому я не вижу причин, по которым обычный человек не мог бы выставить на продажу кулич. Тем более, он это делает без желания кого-либо оскорбить. Да, он руководствуется соображением наживы, но делает это вполне в рамках законодательства и морально-этических норм.
Священник не исключил, что владелец кулича мог также просто разыграть граждан, создав праздничное настроение.
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