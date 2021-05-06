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Нелегальный пост охраны и шлагбаум снесли на северо-западе Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Нелегальный пост охраны и шлагбаум снесли на северо-западе Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Планерная улица, 14к1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа шлагбаума, поста охраны и ограждения, незаконно возведенных в Северо-Западном административном округе столицы (СЗАО).

Самострой был размещен на городском земельном участке рядом с магазином по адресу улица Планерная, владение 14, корпус 1, без разрешительной документации.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, организация незаконно установила ограждающие устройства, препятствующие подъезду и парковке у магазина. Въезд на территорию осуществлялся через контрольно-пропускной пункт. За нарушение требований к оформлению документов на землю организация была привлечена к административной ответственности и оштрафована.

В настоящее время проведена работа по освобождению земельного участка от незаконно размещенных на нем объектов, осуществлен демонтаж будки охраны, шлагбаума, полусферы и бетонных ограничителей, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

Читайте также: Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский: Инспекторы следят за порядком с помощью современных технологий

самостройгосинспекция по недвижимостиМосква
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