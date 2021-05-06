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Продажи подержанных машин в Москве выросли на полтора процента
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Продажи подержанных машин в Москве выросли на полтора процента

Татьяна Плотникова

Общество

Объем продаж легковых автомобилей с пробегом в Москве в первом квартале 2021 года увеличился на полтора процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как подсчитали аналитики, в первом квартале 2021 года жители столицы купили 63,4 тысячи подержанных легковых автомобилей.

Лидером в Москве стал Mercedes-Benz: в январе — марте автомобили с пробегом этого немецкого бренда приобретены в количестве 4,8 тысячи экземпляров. На втором по популярности месте располагаются подержанные автомобили бренда BMW (4,5 тысячи). Далее следует корейский KIA (4,4 тысячи).

В пятерку лидеров вторичного рынка также вошли LADA и Toyota (4,2 тысячи и 4 тысячи соответственно), сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее автоэксперт рассказал, как проверять автомобили с пробегом перед покупкой.

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