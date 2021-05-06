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Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Полина Долганова

Спорт

Российская сборная по хоккею обыграла команду Финляндии в 1/2 финала юниорского чемпионата мира 2021 года, который проходит в США.

Матч закончился с результатом 6:5 в пользу сборной России.

В составе российской команды голы забили Даниил Лазутин на 4-й минуте, Матвей Мичков на 7-й минуте, Никита Чибриков дважды — на 34-й и 38-й минутах и дважды Иван Мирошниченко — на 44-й и 51-й минутах.

У финнов голы оформили: дважды Саму Салминен и Йоким Кемелль, а также нападающий Вернер Миеттинен.

Финал чемпионата мира состоится 7 мая. Сборная России встретится со сборной Канады.

Ранее сообщалось, что шесть хоккеистов покинули расположение сборной России перед взрослым мировым первенством.

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