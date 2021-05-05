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Шесть хоккеистов покинули расположение сборной России перед ЧМ
Фото: twitter.com/russiahockey

Шесть хоккеистов покинули расположение сборной России перед ЧМ

Илья Ашуров

Спорт

В преддверии чемпионата мира по хоккею тренерский штаб сборной России исключил из заявки команды шесть хоккеистов. Об этом в среду, 5 мая, в Twitter сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Сборы национальной команды, которые проходят на спортбазе в Новогорске, покинут Тимур Билялов (вратарь); Андрей Сергеев и Никита Лямкин (защитники); Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков (нападающие).

Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде сборная России по хоккею может выступить в форме с триколором. При этом форма спортсменов не сможет содержать флаг, герб и прочие национальные символы, но на ней может быть изображена эмблема Олимпийского комитета России (ОКР). Логотип без надписей также используют как флаг страны.

Читайте также: Сборная России обыграла Белоруссию в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею

#Хоккейчемпион мирасборная России
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