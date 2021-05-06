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Врач рассказал о популярном «медицинском» мошенничестве по телефону
Фото: freepik.com

Врач рассказал о популярном «медицинском» мошенничестве по телефону

Полина Долганова

Общество

Врач Владимир Круглый рассказал, что скрывается за назойливыми телефонными предложениями пройти «бесплатное» медицинское обследование.

По его словам, именно так коммерческие организации заманивают клиентов на обследование, чтобы впоследствие предъявить им счет за оказанные услуги.

—Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан, — рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

Чтобы перестать получать подобные звонки, гражданам нужно попасть в черный список мошенников. Чтобы это сделать, необходимо каким-либо образом дать понять собеседнику, что вы в курсе его обмана.

Бесплатное обследование можно пройти в своей районной поликлинике. Кроме того, сотрудники медучреждений могут позвонить потенциальным пациентам и пригласить на обследование по полису ОМС. К таким звонкам стоит прислушиваться внимательнее.

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