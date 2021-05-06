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Онколог назвал главный симптом предракового состояния
Агапкин добавил, что «ком в горле» также может стать симптомом остеохондроза / Фото: https://pixabay.com/ru

Онколог назвал главный симптом предракового состояния

Полина Долганова

Здоровье

Врач-онколог Иван Карасев рассказал о том, чем опасны полипы — аномальное разрастание тканей над слизистой оболочкой.

По словам специалиста, полипы могут достигать очень больших размеров, нарушать дыхание и становиться злокачественными опухолями.

— Причина, почему обнаруженный полип нужно удалять, — есть вероятность того, что в нем будут обнаружены раковые клетки, — уточнил эксперт на своей странице в Instagram.

Он отметил, что симптомы при полипах напоминают проявления бронхиальной астмы.

К своему организму следует прислушаться, если вы чувствуете затрудненное дыхание или дыхательную недостаточность, которая может привести к летальному исходу.

Карасев рекомендовал при любых настораживающих симптомах обращаться к врачу. Новообразования на слизистой оболочке трахеи можно удалить во время эндоскопии, обойдясь без разрезов.

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