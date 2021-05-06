Невролог рассказал о связи холодных рук с серьезной болезнью

Фото: pixabay.com

Постоянно холодные руки могут свидетельствовать о спазме сосудов, рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

По словам медика, другой причины данного состояния быть не может. При этом причина спазма может быть самая разная, в том числе патологическая реакция на холод, как одна из причин – болезнь Рейно.

Специалист также предупредил, что холодные руки могут быть реакцией организма на определенные лекарства или падение давления. Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови.

Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно, рассказал невролог в эфире телеканала «Звезда».

Ранее врач объяснил пользу дневного сна для пожилых людей.

Читайте также: Врач предупредила об опасности излишне долгого сна