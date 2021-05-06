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Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

Полина Долганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции столичных поликлиник.

По словам главы города, в 2020 году власти Москвы всерьез занялись амбулаторным звеном. В течение трех лет планируется привести в порядок 137 поликлиник.

Он отметил, что московские медучреждения активно модернизируются: видоизменяется как их внешний облик, так и внутренние помещения.

После реконструкции все поликлиники планируется привести к единому стандарту, который горожане выбрали с помощью проекта «Активный гражданин».

— Ремонт поликлиник — это не про создание красивой картинки. Это про комплексную модернизацию. В обновленных учреждениях будет и новое оборудование, — рассказал мэр в своем блоге.

Он также подчеркнул важность обеспечения медицинской помощи в шаговой доступности от домов москвичей.

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