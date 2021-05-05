Сергей Собянин рассказал о благоустройстве культурных объектов в Москве

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В столице уделяется внимание не только строительству социальных объектов, таких как метро или больницы, но и зданиям, связанным со сферой культуры. Об этом в среду, 5 мая, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в столице следят за благоустройством объектов культуры: создают культурные центры, обновляют театры и реставрируют памятники.

— С начала года уже завершили реконструкцию здания Детского музтеатра на улице Макаренко и достроили новую сцену для театра «Уголок дедушки Дурова», — написал Сергей Собянин.

Также в планах — благоустройство старинных прудов в заповеднике «Царицыно». А в Ломоносовском районе ожидается завершение строительства здания школы хореографии и изобразительных искусств.

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