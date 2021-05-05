Сергей Собянин рассказал о развитии речного транспорта в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Разговоры о возрождении речного транспорта в российской столице идут уже много лет. Об этом в среду, 5 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Но только теперь, когда мы привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли «Остров Мечты» и ведем реновацию ЗИЛа, проект сдвинулся с мертвой точки, — подчеркнул глава города.

Он пояснил, что данный проект очень сложный, поскольку имеет много плюсов и немало минусов. Сергей Собянин также отметил, что хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамваи.

Мэр добавил, что подробности на эту тему можно почитать в его персональном блоге.

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