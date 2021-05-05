Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал о развитии речного транспорта в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о развитии речного транспорта в Москве

Илья Ашуров

Город

Разговоры о возрождении речного транспорта в российской столице идут уже много лет. Об этом в среду, 5 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Но только теперь, когда мы привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли «Остров Мечты» и ведем реновацию ЗИЛа, проект сдвинулся с мертвой точки, — подчеркнул глава города.

Он пояснил, что данный проект очень сложный, поскольку имеет много плюсов и немало минусов. Сергей Собянин также отметил, что хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамваи.

Мэр добавил, что подробности на эту тему можно почитать в его персональном блоге.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru

транспортМосква-рекаСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Все мнения
О проекте