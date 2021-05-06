Храм в честь Сретения Господня введен в эксплуатацию на юго-востоке столицы
Храм в честь Сретения Господня введен в эксплуатацию на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Храм располагается на улице Саранской в районе Выхино-Жулебино.
Отмечается, что в храмовом комплексе завершены все строительные работы, включая возведение здания хозяйственного назначения.
— На территории храмового комплекса будет работать воскресная школа с творческими и познавательными кружками для детей, в планах открыть концертный зал, помещения для которого предусмотрены в цокольной части храма, — добавил Левкин.
Это первый и единственный храм в Москве, который посвящен празднику Сретения Господня, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Музей имени Рублева пригласил москвичей на ночную акцию