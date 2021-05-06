Храм в честь Сретения Господня введен в эксплуатацию на юго-востоке столицы

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Храм в честь Сретения Господня введен в эксплуатацию на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Храм располагается на улице Саранской в районе Выхино-Жулебино.

Отмечается, что в храмовом комплексе завершены все строительные работы, включая возведение здания хозяйственного назначения.

— На территории храмового комплекса будет работать воскресная школа с творческими и познавательными кружками для детей, в планах открыть концертный зал, помещения для которого предусмотрены в цокольной части храма, — добавил Левкин.

Это первый и единственный храм в Москве, который посвящен празднику Сретения Господня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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