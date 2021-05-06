История Великой Победы: ветеран Евгения Семенова спасла сотни людей

Фото: mir24.tv

Истории участников Великой Отечественной войны, приближавших Победу, публикуются накануне 9 Мая. Одной из героинь акции «Память сердца» стала Евгения Семенова, которая в те страшные годы была фронтовой медсестрой. На ее счету сотни спасенных жизней.

Ежегодно ветеран получает письма от школьников. По ее словам, хорошо, что дети помнят подвиг советского народа. Да и сама Евгения Семенова была почти такой же, как и ребята, когда нагрянула война.

Тогда ей было 16 лет. Юная Женя жила вместе с семьей на Донбассе, где сразу же объявили мобилизацию, так как немецкая армия стремительно наступала. Два года семья Семеновых провела в оккупации. Родительский дом сгорел, поэтому им пришлось жить в землянке. Из-за голода приходилось менять одежду на продукты в соседних селах. Однажды Женю остановил патруль, который принял ее за партизанку. Тогда ей чудом удалось спастись.

— Они приказали: «Показывай, что у тебя есть». Пришлось развернуть одеяльце, где у меня были только тряпки и больше ничего, — рассказала ветеран Великой Отечественной войны.

Осенью 1943 года советская армия освободила Донбасс. Сразу же Женя записалась в добровольцы. Вместе с подружками она записалась на курсы медсестер, отмечает «МИР 24». После стажировки в эвакогоспитале ее отправили на фронт. В июне 1944 года началось наступление Первого украинского фронта. Медчасть двинулась вместе с войсками. Раненых приходилось спасать в полевых условиях.

— Две девчонки, вы представляете! А у нас там человек 50-60 раненых мужчин лежат. То одному, то другому помощь нужна. Так проходила ночь, а утром - обход и кого куда, — добавила Евгения Семенова.

Таких бессонных ночей было бесконечное множество. А в мае 1945 года во время своего дежурства она услышала за окном музыку. Так медсестра узнала об окончании войны.

Источник: mir24.tv

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