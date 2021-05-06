Коллекции Политехнического музея можно увидеть онлайн

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Политехнический музей при поддержке мецената Руслана Горюхина начал оцифровку своих фондов. В ближайшие пять лет в онлайн-коллекцию музея войдут более 2500 устройств и предметов, представляющих историческую и культурную ценность.

Среди первых цифровых экспонатов — аппарат «Говорящая бумага» (1936), микроскоп простой демонстрационный прозектора И. П. Переверзева (1846), кабинет микроскопический Либеркюна (1730–1740), шоринофон стационарный для записи звука на киноленту (1942), скафандр «Кречет» (1969), созданный для работы на поверхности Луны. Это единственные сохранившиеся в мире экземпляры.

Развитие онлайн-коллекции музея позволит жителям любого региона России посетить один из старейших музеев науки в мире не выходя из дома.

Сейчас музей переживает масштабную трансформацию. Историческое здание Политехнического музея находится на реконструкции, его экспонаты можно увидеть в Открытой коллекции — фондохранилище музея. Оно находится на территории Технопарка «Москва», и попасть туда можно только в составе экскурсии.

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