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Сергей Собянин поздравил летчиков «Стрижей» с 30-летием создания авиагруппы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил летчиков «Стрижей» с 30-летием создания авиагруппы

Полина Долганова

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил летчиков «Стрижей» с тридцатилетием со дня создания авиагруппы.

— Сегодня исполняется 30 лет легендарной пилотажной авиагруппе «Стрижи». За эти годы наши летчики покорили весь мир виртуозным выполнением фигур высшего пилотажа. «Стрижи», — постоянные участники Парадов Победы. С юбилеем, друзья! — написал глава города в своем аккаунте в Twitter.

Стрижи являются авиационной группой высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ. Пилотная группа выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29. Группа была сформирована 6 мая 1991 года.

В настоящий момент «Стрижи» базируются на Московском аэродроме Кубинка, который расположен в 60 километрах от столицы.

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