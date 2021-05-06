Сергей Собянин поздравил летчиков «Стрижей» с 30-летием создания авиагруппы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил летчиков «Стрижей» с тридцатилетием со дня создания авиагруппы.

— Сегодня исполняется 30 лет легендарной пилотажной авиагруппе «Стрижи». За эти годы наши летчики покорили весь мир виртуозным выполнением фигур высшего пилотажа. «Стрижи», — постоянные участники Парадов Победы. С юбилеем, друзья! — написал глава города в своем аккаунте в Twitter.

Сегодня исполняется 30 лет легендарной пилотажной авиагруппе "Стрижи". За эти годы наши летчики покорили весь мир виртуозным выполнением фигур высшего пилотажа. "Стрижи" - постоянные участники Парадов Победы. С юбилеем, друзья! pic.twitter.com/XqGGPYUnDk — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 6, 2021

Стрижи являются авиационной группой высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ. Пилотная группа выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29. Группа была сформирована 6 мая 1991 года.

В настоящий момент «Стрижи» базируются на Московском аэродроме Кубинка, который расположен в 60 километрах от столицы.

Читайте также: МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Чукотским морем