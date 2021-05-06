Автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» стартовал из Москвы в Осташков

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Ежегодный автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» стартовал из Москвы в Осташков Тверской области, где в годы войны шли оборонительные бои. Участники мероприятия, росгвардейцы, благоустроят в городе воинское захоронение и примут участие в памятных мероприятиях к 9 Мая. Об этом рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии.

Директор Росгвардии Виктор Золотов в среду провел в Москве торжественные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы. В них приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, а также сотрудники ведомства. По традиции в начале торжеств возложили венок и цветы к памятнику «Воинам внутренних войск», бюсту и мемориальной доске генерала армии И.К. Яковлева, а также памятнику Ф.Э. Дзержинского.

— Виктор Золотов дал торжественный старт IV ежегодному автопробегу Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Автомобили вневедомственной охраны проедут более 700 километров от города Москвы до города Осташкова Тверской области, — говорится в сообщении.

На территории Осташкова с октября по ноябрь 1941 года 249-я и 27-я дивизии войск НКВД вели тяжелые оборонительные бои, препятствуя продвижению немецких войск к Москве.

— Участники автопробега проведут работы по благоустройству воинского захоронения, а также примут участие в ряде памятных мероприятий, таких как уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками поисковых отрядов, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что итогом автопробега станет пополнение музея Росгвардии новыми экспонатами, фотографиями и историческими материалами, собранными в ходе мероприятия и поисковых экспедициях.

Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» проводится ведомством ежегодно, начиная с 2017 года.

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