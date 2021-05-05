Показательные полеты и выступления десантников: как отметят 9 мая в парке «Патриот»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Военно-патриотический парк «Патриот» приглашает посетителей принять участие в большой праздничной программе, посвященной 76-й годовщине Великой Победы. Праздник состоится в субботу, 8 мая.

Для гостей парка открыты экспозиции, работают мастер-классы и выставки.

В праздничный день состоятся показательные выступления и мастер-класс Федерации мечевого боя России, полеты Аэроклуба ВВС, а также выступления десантников с элементами рукопашного боя и приемами самообороны.

Здесь можно будет не только увидеть новейший комплект боевой экипировки «РАТНИК», но и примерить его. А еще почувствовать себя настоящим танкистом Т-34-76, «Pz.Kpfw. VI Tiger», СУ-100Y, СУ-14, доступ в которые будет открыт.

Посетители увидят более 20-ти разных образцов исторического и современного оружия и средств связи времен ВОВ и после военного периода.

Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня, где можно попробовать настоящую солдатскую кашу с тушенкой.

Украшением праздника станет концерт с участием Московского конного театра «Каскадер», сообщается на сайте парка.

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