Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два москвича попытались купить телефон, заплатив фальшивыми деньгами
Фото: nekrasovka.mos.ru

Два москвича попытались купить телефон, заплатив фальшивыми деньгами

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Говорова Карта всех событий

Два ранее судимых жителя столицы стали фигурантами уголовного дела по подозрению в сбыте фальшивых денег. Об этом в четверг, 6 мая, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленники связались с 39-летней женщиной, которая продавала телефон в Интернете. Мужчины встретились с ней на улице Говорова, отдали 17 пятитысячных купюр, забрали гаджет и ушли. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности денег и она обратилась в полицию. Оперативники быстро вычислили мужчин, провели обыск в жилищах подозреваемых, где также нашли фальшивые деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Мужчин заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что пенсионерку в Москве обокрали почти на два миллиона рублей.

Читайте также: Почти 600 миллионов рублей украли из банковских ячеек в Москве с начала года

уголовное делорасследованиеденьги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Все мнения
О проекте