Два москвича попытались купить телефон, заплатив фальшивыми деньгами

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Россия, Москва, улица Говорова Карта всех событий

Два ранее судимых жителя столицы стали фигурантами уголовного дела по подозрению в сбыте фальшивых денег. Об этом в четверг, 6 мая, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленники связались с 39-летней женщиной, которая продавала телефон в Интернете. Мужчины встретились с ней на улице Говорова, отдали 17 пятитысячных купюр, забрали гаджет и ушли. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности денег и она обратилась в полицию. Оперативники быстро вычислили мужчин, провели обыск в жилищах подозреваемых, где также нашли фальшивые деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Мужчин заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что пенсионерку в Москве обокрали почти на два миллиона рублей.

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