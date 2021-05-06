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Минприроды РФ опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов гражданами
Фото: Виктор Хабаров, Вечерняя Москва

Минприроды РФ опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов гражданами

Юлия Павлушова

Экология

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии РФ опровергли информацию о том, что для сбора грибов на продажу нужно арендовать участок леса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что обычные граждане, как и раньше, могут беспрепятственно собирать грибы и березовый сок для своих нужд на территориях, где можно это делать.

Работу предпринимателей в этой части регулируют несколько документов. Это приказы Минприроды РФ, вступившие в силу с 1 января нынешнего года: «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов», а также «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 тысячи тонн грибов вырастили в Подмосковье с начала года.

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