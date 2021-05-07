Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Распил века»: Харламов предложил сделать Гейтса героем нового «Холостяка»
Фото: youtube.com/Forbes

«Распил века»: Харламов предложил сделать Гейтса героем нового «Холостяка»

Кирилл Николаев

Звезды

Юморист Гарик Харламов на своей странице в Instagram иронично отреагировал на новость о разводе основателя американской корпорации Microsoft Билла Гейтса с женой Мелиндой. Он предложил сделать Гейтса новым участником шоу «Холостяк».

Свою публикацию юморист украсил коллажем из тела последнего героя программы — рэпера Тимати — и головы американского предпринимателя.

— Вот это распил года, конечно. Распил века, наверное, даже. Кто будет смотреть Билла в «Холостяке?», — написал Харламов.

Подписчики с юмором отреагировали на публикацию Харламова. Они начали фантазировать на тему, в каких еще проектах мог бы поучаствовать Гейтс.

«А я фильм «Женить Билла »лучше бы посмотрел», «Билл Гейтс собрался «Замуж за Бузову»», «Первый сезон холостяка, который будет смотреть вся страна», — написали поклонники в комментариях к посту.

Напомним, основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс развелся со своей женой Мелиндой. Бывшие супруги считают, что не могут продолжать дальнейшие отношения. При этом они будут вместе работать в рамках благотворительного фонда.

Читайте также: Мелинда Гейтс заявила, что ей не нужны супружеские алименты после развода

Гарик ХарламовБилл Гейтсразвод
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Все мнения
О проекте