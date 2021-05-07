«Распил века»: Харламов предложил сделать Гейтса героем нового «Холостяка»

Фото: youtube.com/Forbes

Юморист Гарик Харламов на своей странице в Instagram иронично отреагировал на новость о разводе основателя американской корпорации Microsoft Билла Гейтса с женой Мелиндой. Он предложил сделать Гейтса новым участником шоу «Холостяк».

Свою публикацию юморист украсил коллажем из тела последнего героя программы — рэпера Тимати — и головы американского предпринимателя.

— Вот это распил года, конечно. Распил века, наверное, даже. Кто будет смотреть Билла в «Холостяке?», — написал Харламов.

Подписчики с юмором отреагировали на публикацию Харламова. Они начали фантазировать на тему, в каких еще проектах мог бы поучаствовать Гейтс.

«А я фильм «Женить Билла »лучше бы посмотрел», «Билл Гейтс собрался «Замуж за Бузову»», «Первый сезон холостяка, который будет смотреть вся страна», — написали поклонники в комментариях к посту.

Напомним, основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс развелся со своей женой Мелиндой. Бывшие супруги считают, что не могут продолжать дальнейшие отношения. При этом они будут вместе работать в рамках благотворительного фонда.

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