Астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

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Существенных различий между полетами на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon нет. Об этом сообщила астронавт НАСА Шэннон Уолкер.

По ее словам, уровень перегрузки разный в каждом из космических кораблей. Также у них разная нагрузка и разные ощущения при выбросе парашюта.

— Например в Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», — приводит слова Уолкер РИА Новости.

Астронавт добавила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей немного мягче приземления капсулы российского «Союза». В остальном космические корабли схожи.

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю.

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