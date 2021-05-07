Астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
Существенных различий между полетами на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon нет. Об этом сообщила астронавт НАСА Шэннон Уолкер.
По ее словам, уровень перегрузки разный в каждом из космических кораблей. Также у них разная нагрузка и разные ощущения при выбросе парашюта.
— Например в Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», — приводит слова Уолкер РИА Новости.
Астронавт добавила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей немного мягче приземления капсулы российского «Союза». В остальном космические корабли схожи.
Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю.
Читайте также: Рогозин опроверг доставку российских космонавтов на МКС при помощи SpaceX