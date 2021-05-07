Движение ограничат на Дорогобужской улице из-за дорожных работ
Россия, Москва, Дорогобужская улица Карта всех событий
С 11 мая по 7 июня будет ограничено движение на Дорогобужской улице в районе пересечения с рекой Сетунь. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Данные меры необходимы из-за проведения дорожных работ. Ограничение движения будет круглосуточным с поэтапным частичным занятием одной полосы.
Ранее сообщалось, что в связи со строительством объекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции метро «Лефортово» будет ограничено движение на двух столичных улицах.
Читайте также: Движение на нескольких улицах в Москве ограничат с 12 мая