Движение ограничат на Дорогобужской улице из-за дорожных работ

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Дорогобужская улица Карта всех событий

С 11 мая по 7 июня будет ограничено движение на Дорогобужской улице в районе пересечения с рекой Сетунь. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Данные меры необходимы из-за проведения дорожных работ. Ограничение движения будет круглосуточным с поэтапным частичным занятием одной полосы.

Фото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Ранее сообщалось, что в связи со строительством объекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции метро «Лефортово» будет ограничено движение на двух столичных улицах.

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