Москвичам напомнили о генеральной репетиции парада Победы 7 мая
Генеральная репетиция парада Победы начнется в Москве 7 мая в 10:00. Об этом напоминает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Отмечается, что в настоящий момент и до окончания репетиции некоторые станции метро в центре столицы работают только на вход и пересадку пассажиров.
Кроме того, на северо-западе и в центре Москвы ограничено движение автотранспорта.
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