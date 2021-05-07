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Москвичам напомнили о генеральной репетиции парада Победы 7 мая
Фото: Минобороны РФ

Москвичам напомнили о генеральной репетиции парада Победы 7 мая

Полина Долганова

Город

Генеральная репетиция парада Победы начнется в Москве 7 мая в 10:00. Об этом напоминает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Отмечается, что в настоящий момент и до окончания репетиции некоторые станции метро в центре столицы работают только на вход и пересадку пассажиров.

Кроме того, на северо-западе и в центре Москвы ограничено движение автотранспорта.

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