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Почти три тысячи работ прислали на конкурс детского рисунка «Наследие моего района»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти три тысячи работ прислали на конкурс детского рисунка «Наследие моего района»

Иван Юминов

Город

Около трех тысяч пейзажей прислали участники конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 7 мая.

— Каждый из ребят стремился показать красоту того места, где он живет, учится, гуляет с родителями и друзьями. Замечательно, что рисунки на конкурс прислали из всех округов и почти из всех районов города, — рассказала заммэра.

Отмечается, что результаты конкурса объявят в конце мая — начале июня. Победителей наградят дипломами, памятными призами и грамотами. Также работы призеров разместят на выставке, которую откроют на одном из бульваров города.

В основной номинации в этом году добавили пять новых тем: «Москва космическая», «Парки и усадьбы Москвы», «Памятники-герои», «Мосты и набережные Москвы», а также «Памятники науки и технологии».

Наиболее популярной номинацией, по словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, стала та, что посвящена паркам. В данный момент работы оценивает конкурсная комиссия. Победителей определят в категориях «Любители» и «Профессионалы».

Также все желающие могут отдать голос за ту работу, которая им понравилась, в Instagram. В ней участники опубликовали свои произведения с хештегом #Наследиемоегорайона2021. Количество лайков определит победителя в номинации «Приз зрительских симпатий», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что международный знак Safe Travels получили 175 московских организаций.

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