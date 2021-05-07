Почти три тысячи работ прислали на конкурс детского рисунка «Наследие моего района»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около трех тысяч пейзажей прислали участники конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 7 мая.

— Каждый из ребят стремился показать красоту того места, где он живет, учится, гуляет с родителями и друзьями. Замечательно, что рисунки на конкурс прислали из всех округов и почти из всех районов города, — рассказала заммэра.

Отмечается, что результаты конкурса объявят в конце мая — начале июня. Победителей наградят дипломами, памятными призами и грамотами. Также работы призеров разместят на выставке, которую откроют на одном из бульваров города.

В основной номинации в этом году добавили пять новых тем: «Москва космическая», «Парки и усадьбы Москвы», «Памятники-герои», «Мосты и набережные Москвы», а также «Памятники науки и технологии».

Наиболее популярной номинацией, по словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, стала та, что посвящена паркам. В данный момент работы оценивает конкурсная комиссия. Победителей определят в категориях «Любители» и «Профессионалы».

Также все желающие могут отдать голос за ту работу, которая им понравилась, в Instagram. В ней участники опубликовали свои произведения с хештегом #Наследиемоегорайона2021. Количество лайков определит победителя в номинации «Приз зрительских симпатий», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что международный знак Safe Travels получили 175 московских организаций.

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