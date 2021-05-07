Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как изменится Ленинский проспект после масштабного благоустройства. Об этом он написал в своем блоге в пятницу, 7 мая.

По его словам, основная цель благоустройства — обновить старую инфраструктуру и сохранить привычный для горожан облик Ленинского проспекта. Именно поэтому работы будут осуществляться по нестандартной схеме — сначала будет видоизменен участок от улицы Кравченко до МКАД, а позже — головная и средняя части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко.

Глава города отметил, что ширина проспекта позволяет выделить достаточно места для велосипедистов. Так, длина новой велодорожки составит 4,3 километра. Вдоль нее возведут и откроют 18 станций проката велосипедов и самокатов. Также будет установлено 230 велопарковок.

В свою очередь на дублерах и у станции метро «Тропарево» специалисты организуют около 170 дополнительных парковочных мест.

Для улучшения уличного освещения на Ленинском проспекте установят 780 новых фонарей разных форматов — от четырех до девяти метров. Пешеходные переходы будут освещаться специальными контраст­ными светильниками. Также в рамках ремонта запланирован ремонт тротуаров и высадка новых газонов.

Сергей Собянин добавил, что благоустройство сделает Ленинский проспект лучше и комфортнее в первую очередь для местных жителей.

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