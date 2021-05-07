Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фотовыставка открылась на станции столичного метро «Выставочная»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Фотовыставка открылась на станции столичного метро «Выставочная»

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

На станции «Выставочная» Московского метрополитена открылась фотовыставка «Самая красивая страна». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что экспозиция собрана Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Русским географическим обществом.

Выставка состоит из работ финалистов и победителей VI фотоконкурса «Самая красивая страна», который состоял из 11-ти номинаций. Так, на «Выставочной» можно будет увидеть лучшие работы в номинациях «Пейзаж», «Россия с высоты птичьего полёта» и «Подводный мир».

Выставка продлится до 17 мая.

Читайте также: «Москино» покажет лучшие картины с Хоакином Фениксом

Метростанция «Выставочная»#выставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Все мнения
О проекте