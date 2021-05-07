Фотовыставка открылась на станции столичного метро «Выставочная»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

На станции «Выставочная» Московского метрополитена открылась фотовыставка «Самая красивая страна». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что экспозиция собрана Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Русским географическим обществом.

Выставка состоит из работ финалистов и победителей VI фотоконкурса «Самая красивая страна», который состоял из 11-ти номинаций. Так, на «Выставочной» можно будет увидеть лучшие работы в номинациях «Пейзаж», «Россия с высоты птичьего полёта» и «Подводный мир».

Выставка продлится до 17 мая.

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