Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2262 пациента за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 2262 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

За все время пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 1 004 060 пациентов.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

За прошедшие сутки было подтверждено 2846 новых случаев заражения, госпитализированы 1072 человека. Зафиксировано 60 случаев летального исхода.

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