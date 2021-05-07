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Член ОП Нифантьев: Жилье для молодых семей должно идти по льготной ставке
Фото: Галина Бродская

Член ОП Нифантьев: Жилье для молодых семей должно идти по льготной ставке

Василий Плиткин

Общество

Рост ставок по ипотеке возможно компенсировать введением государственных программ льготного кредитования различных категорий граждан, заявил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев, комментируя появившиеся сообщения о грядущем повышении цен на банковские продукты.

По его мнению, это окажется действенным противовесом, компенсирующим резкое снижение спроса на кредиты, и даст значительной части российских семей реальную возможность приобретения собственного жилья.

Среди приоритетных направлений государственной поддержки Евгений Нифантьев предложил выделить молодые семьи.

— Если смотреть на проблему с точки зрения семейной политики и необходимости повышения рождаемости, то для решения этих вопросов нужно принимать эффективные экономические меры. Я предлагаю установить для молодых семей ставку по ипотеке в три процента. Это сделает покупку жилья более реальной, — заявил он.

Параллельно следует принять механизмы защиты, позволяющие вывести такое жилье из прицела профессиональных инвесторов, скупающих «дешевые» квадратные метры для последующей спекуляции. С этой целью, полагает Нифантьев, целесообразно ввести десятилетний мораторий на продажу квартир, купленных по льготной государственной программе.

Читайте также: Обращения инвалидов о доступности городской среды требуют индивидуального подхода — Нифантьев

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