Член ОП Нифантьев: Жилье для молодых семей должно идти по льготной ставке

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Рост ставок по ипотеке возможно компенсировать введением государственных программ льготного кредитования различных категорий граждан, заявил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев, комментируя появившиеся сообщения о грядущем повышении цен на банковские продукты.

По его мнению, это окажется действенным противовесом, компенсирующим резкое снижение спроса на кредиты, и даст значительной части российских семей реальную возможность приобретения собственного жилья.

Среди приоритетных направлений государственной поддержки Евгений Нифантьев предложил выделить молодые семьи.

— Если смотреть на проблему с точки зрения семейной политики и необходимости повышения рождаемости, то для решения этих вопросов нужно принимать эффективные экономические меры. Я предлагаю установить для молодых семей ставку по ипотеке в три процента. Это сделает покупку жилья более реальной, — заявил он.

Параллельно следует принять механизмы защиты, позволяющие вывести такое жилье из прицела профессиональных инвесторов, скупающих «дешевые» квадратные метры для последующей спекуляции. С этой целью, полагает Нифантьев, целесообразно ввести десятилетний мораторий на продажу квартир, купленных по льготной государственной программе.

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