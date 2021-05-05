Обращения инвалидов о доступности городской среды требуют индивидуального подхода — Нифантьев

Фото: Галина Бродская

Обращения инвалидов и их опекунов с просьбами о модернизации лестниц для колясок в жилых домах Москвы должны положительно решаться ответственными чиновниками в индивидуальном порядке, считает член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

— К сожалению, далеко не всегда существуют технические условия для монтажа, например, подъемника для инвалидной коляски. Типовые дома в Москве в массе своей не приспособлены под такую задачу. Но это не повод ответственным лицам автоматом принимать отказные решения: нужно стараться изыскивать возможности к закупке и монтажу оборудования, — сообщил Нифантьев.

Он подчеркнул, что каждое обращение инвалида и его опекуна должно рассматриваться чиновниками в индивидуальном порядке.

Об этом член Общественной палаты России сказал во время встречи с семьей Зонтовых – Верой Васильевной и ее дочерью Еленой, инвалидом 1-й группы, проживающих в Москве. Елена вместе с мамой стараются вести активную жизнь: гуляют, посещают городские события, участвуют в соревнованиях в декаду инвалидов на Воробьевых горах.

Семья отметила, что в Москве заметны изменения инфраструктуры для нужд инвалидов. Нифантьев напомнил, что в городе реализуется программа «Доступная среда», среди задач которой обеспечение маломобильных жителей удобной инфраструктурой.

На встрече затронули тему расходов на лекарства. При небольшой пенсии матери примерно 10 процентов уходит на приобретение лекарственных препаратов – несколько тысяч рублей ежемесячно.

— Государство может найти возможности для введения нового социального стандарта, гарантирующего пенсионерам бесплатное получение лекарств. Это приведет к существенной экономии семейного бюджета», — отметил Нифантьев.

По его словам, пенсионеры нуждаются в скорейшем обеспечении бесплатными лекарствами. Особенно остро этот вопрос стоит для тех пожилых людей, у кого на иждивении находятся родственники–инвалиды.

Читайте также: Член Общественной палаты Нифантьев выступил за гособеспечение всех пенсионеров бесплатными лекарствами