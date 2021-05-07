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«Жанна мне доверяла»: стилист Лисовец рассказал о дружбе с Фриске
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Жанна мне доверяла»: стилист Лисовец рассказал о дружбе с Фриске

Юлия Павлушова

Звезды

Российский стилист Влад Лисовец рассказал, что был очень дружен с певицей Жанной Фриске. По его словам, звезда доверяла ему не только подбор гардероба, но и сокровенные тайны.

Стилист признался, что Фриске прислушивалась к его советам. Также он отметил, что родители певицы всегда одобряли их дружбу.

— Могу сказать, что Жанна мне доверяла, а я же доверял ей. Если я пускаю человека в свой круг, то могу ему все рассказать. Я тоже входил в круг Жанны, потому что она доверяла мне даже интимные подробности личной жизни, — цитирует Лисовца Teleprogramma.pro.

Ранее Лисовец признался, что у него двое внебрачных детей.

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стилистЖанна Фрискевоспоминания о друге
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