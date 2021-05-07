Сергей Собянин поздравил народного артиста РФ Владимира Бортко с 75-летием

Фото: kinopoisk.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста Российской Федерации Владимира Бортко с днем рождения.

Глава города назвал именинника выдающимся режиссером и сценаристом, а также отметил его вклад в отечественный кинематограф.

— С неподражаемым мастерством Вы открываете новые грани таланта известных актеров и помогаете заявить о себе будущим звездам кино, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин добавил, что особенно любит экранизацию классики в исполнении режиссера.

СПРАВКА «ВМ»

Советский и российский режиссер Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. Деятель искусства является Лауреатом Государственной премии РСФСР за телефильм «Собачье сердце». Бортко также занимал должность председателя правления Ленинградского отделения Союза кинематографистов СССР с 1988 по 1990 год.

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