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Подмосковный поисковик рассказал о «Вахте памяти» на местах боев Армии Ефремова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Подмосковный поисковик рассказал о «Вахте памяти» на местах боев Армии Ефремова

Елена Фролова

Общество

Официальное открытие полевого сезона поисковых отрядов состоялось в Московской области. Начальник штаба одного из старейших поисковых объединений области «Наше наследие» Максим Вдовиченко рассказал о планах, которые планируется реализовать в 2021 году.

— Работа ведется на постоянной основе. Ее не прекращают даже зимой. В это время поиски можно вести, например, в архивах. Полевой сезон открылся в этом году «Вахтой памяти» у главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот», — пояснил Вдовиченко.

По его словам, данное мероприятие проводят ежегодно. На нем собирается актив поискового движения, строятся и согласовываются планы, отмечает «Радио 1».

— Наше объединение проводит свою «Вахту памяти» в Калужской области. Туда выехали 24 апреля. Это места боев 33-й Армии Ефремова — всем известна ее трагическая история, окружение и смерть командующего, — добавил эксперт.

По его словам, там были большие человеческие потери, однако подвиг этих военных был необходим для того, чтобы состоялась победа в Сталинграде.

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Великая Отечественная войнапоисковикивахта памяти
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