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Нарколог рассказал, какой алкоголь запрещено выпивать натощак
Фото: pixabay.com/ru

Нарколог рассказал, какой алкоголь запрещено выпивать натощак

Юлия Павлушова

Здоровье

Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, однако глоток вина или шампанского с семгой или сыром может активизировать ферментативную систему. Об этом заявил главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

По словам медика, от употребления крепкого алкоголя натощак может произойти алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Условно безопасен алкоголь в вечерние часы, когда человек принимает его во время ужина.

— И если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например, глоток шампанского или вина с сыром или семгой, — цитирует Евгения Брюна РИА Новости.

Ранее диетолог объяснила, чем опасны энергетики для подростков.

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