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Назван простой способ избежать похмелья
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Назван простой способ избежать похмелья

Юлия Павлушова

Здоровье

Любая доза алкоголя способна нанести вред организму. О том, как минимизировать эффект от употребления таких напитков, рассказал ведущий YouTube-канала «Едим ТВ» бартендер Василий Захаров.

По словам эксперта, чем выше показатель спирта в напитке, тем сильнее негативный эффект. Поэтому Василий Захаров рекомендует выбирать для застолья наименее крепкие варианты алкоголя, в том числе коктейли.

При этом минимального количества алкоголя в коктейле будет достаточно, чтобы почувствовать его тонкий вкус. Василий Захаров отметил, что алкогольные напитки лучше запивать водой, чтобы снизить воздействие спирта на организм. Также это поможет избежать утреннего обезвоживания.

— Безопасно либо полное отсутствие алкоголя, либо самое минимальное его количество. Не надо строить иллюзий и говорить, что алкоголь безвреден. Любые дозы алкоголя полностью бесследно для организма не проходят, — цитирует Василия Захарова радио Sputnik.

Ранее нарколог рассказал, какой алкоголь запрещено выпивать натощак.

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алкогольпохмельесоветы
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