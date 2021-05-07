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Россияне выбрали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Фильм «В бой идут одни «старики» больше всего полюбили россияне / Кадр фильма «В бой идут одни «старики»» 1973 / Киевская киностудия им. А. П. Довженко

Россияне выбрали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Юлия Павлушова

Общество

Россияне среди фильмов о Великой Отечественной войне отдают предпочтение картине «В бой идут одни старики». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что этот фильм выбрали 27 процентов респондентов. Еще по 14 процентов россиян назвали лучшей военной лентой картины «А зори здесь тихие» и «Офицеры». Третье место занял фильм «Они сражались за Родину». За него проголосовали 12 процентов опрошенных.

В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский стал лауреатом премии «Ника» за драматическую ленту «Дорогие товарищи!».

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