Памятник Владимиру Этушу появился в Подмосковье

Фото: otr-online.ru

Памятник советскому и российскому актеру театра и кино Владимиру Этушу появился в Московской области. Установлен монумент в подмосковной деревне Долгиниха.

Церемония открытия состоялась 6 мая. Именно в этот день, 99 лет назад, народный артист СССР появился на свет. Автор скульптуры изобразил его в образе Карабаса-Барабаса, который сидит на бревне, замахиваясь плеткой. Рядом с ним находится Буратино. Памятник выполнен из чугуна. Его установили около детской площадки на улице Центральной.

Дело в том, что именно в Долгинихе Владимир Этуш прожил 22 года. На церемонии присутствовали местные жители, которые были лично знакомы с артистом, отмечает «ОТР». После официальной части жена народного артиста совместно с его учениками-актерами высадили возле монумента вишни и сосны.

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