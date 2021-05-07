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Выплаты к Дню Победы получили почти 33 тысячи участников и инвалидов войны
Фото: Pixabay

Выплаты к Дню Победы получили почти 33 тысячи участников и инвалидов войны

Юлия Павлушова

Общество

Ежегодные выплаты перед Днем Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Ее начисляют участникам и инвалидам войны, которые живут в России, Литве, Латвии и Эстонии.

Уточняется, что средства ветеранам доставили вместе с пенсиями и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением.

Ранее более двух тысяч путевок в санатории дозакупили в Подмосковье для льготников.

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