Выплаты к Дню Победы получили почти 33 тысячи участников и инвалидов войны

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Ежегодные выплаты перед Днем Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Ее начисляют участникам и инвалидам войны, которые живут в России, Литве, Латвии и Эстонии.

Уточняется, что средства ветеранам доставили вместе с пенсиями и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением.

Ранее более двух тысяч путевок в санатории дозакупили в Подмосковье для льготников.

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