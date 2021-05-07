Стала известна дата прощания с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым

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Народного артиста России Михаила Багдасарова, который скончался в возрасте 75 лет, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 11 мая. Об этом сообщили в Росгосцирке.

— Прощание с Михаилом Ашотовичем Багдасаровым состоится 11 мая в 12:00 в цирке на Цветном бульваре. Похоронят на Троекуровском кладбище, — цитирует сообщение Интерфакс.

Об уходе из жизни дрессировщика хищников Михаила Багдасарова стало известно 4 мая. Причиной смерти стало осложнение после коронавирусной инфекции.

Михаил Багдасаров начал выступать в цирке в 1973 году. Сначала он организовал собственную программу, затем открыл аттракцион «Давид Сасунский», в котором принимали участие львы, пантеры, ягуары, тигры и другие животные.