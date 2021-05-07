Арбитра Станислава Васильева временно отстранили от работы

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Футбольного судью Станислава Васильева временно отстранят от работы на матчах Российской премьер-лиги. Эта мера принята до окончания служебной проверки, рассказал глава экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

Комиссия приняла такое решение после матча 28-го тура РПЛ «Ротор» – «Ахмат». Игра завершилась со счетом 1:0. Эксперты посчитали, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте.

— Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ, — цитирует Ашота Хачатурянца РИА Новости.

Вопрос о дальнейшей работе Станислава Васильева будет решен по итогам проверки.

Ранее сообщалось, что предстоящие футбольные матчи начнут с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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